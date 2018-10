Un texte de Brigitte Dubé

Guylaine Sirois, préfète du Témiscouata et Chantal Lavoie, préfète de la Matapédia, agissent à titre de coprésidentes régionales.

Le directeur général de campagne pour l’ouest du Bas-Saint-Laurent (KRTB), Sylvain Roy, rappelle que Centraide ne fixe plus d’objectif depuis deux ans. Il indique toutefois qu’il faudrait au moins dépasser les 1 028 000 dollars amassés l’an dernier.

Mais, selon lui, il faudrait en recueillir beaucoup plus pour éliminer la pauvreté. J’ai hâte au jour où on va pouvoir dire qu’il n’y a plus de pauvreté , dit-il. Mais mon Dieu qu’il faudra travailler fort pour en arriver là!

On ne peut même pas dire qu’avec deux millions on en aurait assez, jamais! La pauvreté est trop présente. Sylvain Roy, directeur général de campagne pour l’ouest du Bas-Saint-Laurent

Centraide redistribue l’argent à 70 organismes communautaires qui interviennent auprès de personnes vulnérables dans des sphères de toutes sortes. L'organisme précise qu’une personne sur cinq a recours à leurs services.

Huit cabinets de campagne, soit un pour chaque MRC, seront en action tout l’automne.