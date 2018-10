La compagnie, qui compte déjà six sites de production et 900 employés en Allemagne, prévoit employer 350 personnes dans ses installations ontariennes. 25 employés seront par ailleurs embauchés dès la semaine prochaine pour la première phase de l’implantation de la compagnie.

Pour l’instant, les locaux comprennent un entrepôt et un centre de distribution. Kauth assure cependant qu’un site de production sera construit prochainement.

La compagnie a déjà amorcé des discussions avec des architectes et prévoit l’ouverture de l’usine adjacente en 2020. La majorité des emplois y seront concentrés.

L’entreprise familiale était à la recherche d’un nouveau point de production et distribution depuis 18 mois. L’Alabama, où se trouve son plus important client, la Géorgie et cinq autres villes ontariennes ont été envisagées.

Steffens May, directeur général de Kauth lors de l’annonce de l’ouverture de la nouvelle succursale ontarienne à Windsor. Photo : Radio-Canada/Rose St-Pierre

Le maire de Windsor, Drew Dilkens a été le seul élu à s’être déplacé en Allemagne pour convaincre Kauth de choisir le Sud-Ouest de l'Ontario comme première extension mondiale.

La Ville de Windsor a d'ailleurs investi 2,1 millions sur dix ans pour attirer Kauth.

Nous savions que la compétition était féroce , explique Drew Dilkens.

Windsor a été choisie pour sa proximité avec les États-Unis et la disponibilité de la main-d’oeuvre spécialisée.

Kauth estime que l’aventure canadienne correspond à un investissement de 15 millions de dollars.