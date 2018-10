Un texte de René Landry

Le samedi 15 septembre, des amis se retrouvent autour d'un feu de camp, dans un camping, pour profiter d'une des dernières soirées de l'été. Puis, peu après minuit, Andrée Foulem se sent soudainement très mal.

C'était inquiétant, raconte une de ses amies, Mélanie Chiasson. Certains pensaient qu'elle faisait une crise d'épilepsie. Elle semblait avoir des convulsions. Elle avait un peu d'écume

qui sortait de la bouche, des tremblements, des crampes musculaires.

C'est ici, près d'un feu de camp avec des amis, qu'Andrée Foulem a ressenti un malaise. Photo : Radio-Canada/René Landry

Les amis d'Andrée Foulem ont tous très peur et se demandent de quoi elle est atteinte. Notre première réaction a été de signaler le 911, poursuit Mélanie Chiasson. Puis à notre grande surprise, après 15 minutes au téléphone, ils nous ont dit que l'ambulance serait seulement ici dans 45 ou 50 minutes. Donc, avec les 15 minutes passées au téléphone, ça fait une heure. On a vraiment eu peur. On a conduit notre amie nous-mêmes à l'hôpital. La personne au 911 nous a dit que l'ambulance était de l'autre côté de Néguac. Nous, on était à Bertrand, au camping Colibri. Donc, c'était à plus d'une heure de route.

« Choquées, estomaquées »

Devant cette attente qui devient intenable, les amis d'Andrée décident de prendre les choses en mains et de la conduire eux-mêmes à l'hôpital de Caraquet . Heureusement, deux d'entre nous n'avaient pas consommé d'alcool et on a pu conduire notre amie à l'hôpital, explique Mélanie Chiasson. Sinon, je ne peux pas imaginer... je ne sais pas ce qu'on aurait fait. On est très choquées, estomaquées. Ça nous fait perdre confiance au système des soins ambulanciers. À l'urgence, l'infirmière nous a avisés qu'il n'y avait qu'une seule ambulance pour toute la Péninsule acadienne.

Andrée Foulem et Mélanie Chiasson prennent un café ensemble dans un restaurant de Caraquet. Photo : Radio-Canada/René Landry

Andrée Foulem ne revient pas encore du piètre service ambulancier ce soir-là. J'étais sous le choc, insiste-t-elle. C'était incroyable de savoir que je ne pouvais pas avoir le service d'ambulance. C'est certain que je n'étais pas en danger de mort, mais à ce moment-là je ne le savais pas. C'est inconcevable de devoir attendre de 45 minutes à une heure pour se faire transporter à l'hôpital en ambulance.Ce qui m'est arrivé, je ne le souhaite à personne. J'espère que ça n'arrivera plus.

Mélanie Chiasson a songé à plusieurs reprises à cette soirée du 15 septembre qui a donné la frousse à toutes les personnes qui étaient rassemblées qui accompagnaient Andrée Foulem. On a quand même eu de la chance, dit-elle. Notre amie va bien aujourd'hui. Mais, dans le cas d'une attaque de coeur, d'une réaction allergique sévère, une telle situation pourrait coûter la vie à une personne.

Ambulance Nouveau-Brunswick réagit

Dans un courriel, Ambulance Nouveau-Brunswick affirme ne pouvoir commenter de cas particulier en raison des règles sur la confidentialité. Son porte-parole, Eric Robichaud, explique toutefois que l'agence fonctionne selon un « système de déploiement dynamique ».

Ce système permet à nos répartiteurs médicaux d’urgence de positionner et répartir les ambulances en fonction de la demande. Si une ambulance est déployée à un appel, d’autres ambulances sont relocalisées stratégiquement pour assurer une couverture uniforme. Nous déployons toujours l’ambulance située le plus près de la scène de l’urgence , précise-t-il.

Manque de chance, l'ambulance la plus proche du camping Colibri, le soir du malaise de Mme Foulem se trouvait à une heure de route.