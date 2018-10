Selon le président de l'Association des pompiers professionnels d'Oshawa, Peter Dyson, le rapport montre qu'il y a des lacunes en matière de sécurité publique.

Il demande à la Ville d'Oshawa de « tenir compte des conclusions du rapport et d'agir rapidement afin d'améliorer les capacités d’intervention, en particulier dans le centre-ville, où la direction du service d'incendie d'Oshawa a sabré le personnel de première ligne et le nombre de véhicules de moitié, l’an dernier à la station 1, en les transférant dans la nouvelle station 6, dans le nord de la ville ».

« Ce rapport confirme nos soupçons. Les décisions de la Ville touchent nos quartiers vulnérables », dit M. Dyson.

Selon le rapport, la Ville d'Oshawa n'a ni le personnel nécessaire ni les ressources suffisantes pour venir en aide aux résidents sur l'ensemble du territoire de manière efficace et sécuritaire.

« La Ville d'Oshawa ne peut en toute conscience ignorer ou rejeter ce rapport et ne devrait plus priver tous les résidents et propriétaires d’Oshawa d'une protection efficace contre les incendies », ajoute-t-il.

Les conclusions et recommandations du rapport

Selon cette analyse des systèmes d'information géographique (SIG), publiée par l'Association des pompiers d'Oshawa, les équipes sur le terrain arrivent sur les lieux en six minutes et non dans les quatre minutes requises par les standards de l'Association nationale de protection contre l'incendie.

Parmi les recommandations sur la façon d'améliorer la sécurité publique, le rapport soutient que la Ville d'Oshawa devrait :

Adopter un modèle de déploiement qui fournit 15 pompiers dans des structures à faible densité au lieu des 13 actuels.

Déployer cinq ou six pompiers par véhicule dans les zones à forte densité et à haut risque au lieu des quatre à l'heure actuelle.

Ajouter un camion d'incendie en plus de s'assurer que quatre pompiers soient à la station 1, en tout temps.

Le rapport recommande aussi que le service d'incendie d'Oshawa évalue les risques et les dangers et identifie les menaces potentielles pour la communauté afin que les responsables puissent prendre des décisions éclairées sur la meilleure façon d'atténuer, ou du moins de réduire au minimum, ces menaces.

Selon ces recommandations, le Service d'incendie d'Oshawa devrait aussi préalablement identifier les bâtiments à haut risque pour pouvoir déployer un minimum de 39 pompiers à l'intérieur d'un trajet de 10 minutes et 10 secondes dans 90 % des cas.