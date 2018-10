Les directives du ministère de la Santé précisent qu’un patient doit être admis à l’hôpital en 20 minutes, dans 90 % des cas. L’an dernier, un seul hôpital régional, celui d’Antigonish, se conformait aux normes provinciales. En août 2018, aucun centre régional ne le faisait.

En fait, dans tous les grands hôpitaux de la Nouvelle-Écosse, le transfert d’un patient des ambulanciers au personnel de l’établissement prend plus de temps maintenant qu’il y a douze mois. Les ambulanciers doivent veiller sur leur patient tant qu’il n’a pas été admis officiellement dans un établissement de santé. Dans certains cas, ils doivent attendre des heures, ce qui crée une pénurie d’ambulances dans le système.

Il y a un an, tous les hôpitaux régionaux de la Nouvelle-Écosse, à l’exception de ceux du Cap-Breton, acceptaient les patients en 33 minutes, dans 75 % des cas. En août de cette année, seuls cinq hôpitaux, dont Saint Martha’s d'Antigonish, s’en rapprochaient.

Le vice-président aux soins de santé intégrés à la Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse, Tim Guest, dit que ces données ne surprennent personne.

Tim Guest est vice-président à la Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada/CBC

Il donne en exemple le centre Valley Regional, à Kentville. L’an dernier, l’hôpital admettait 75 % des patients en 31 minutes. Maintenant, il lui faut 63 minutes.

Tim Guest explique que cet établissement a constaté une hausse importante de patients, à l’hôpital, qui attendent un lit dans un établissement de soins de longue durée. Des 138 lits à Valley Regional, 22 sont occupés par des gens en attente de placement.

Cette situation explique en partie pourquoi des ambulances doivent attendre à l’extérieur d’un hôpital pendant des heures. Nous pouvons sûrement faire des gains d’efficacité , dit-il.

Problème généralisé

Peter Vanberkel est ingénieur industriel et professeur à l’Université Dalhousie. Il s’intéresse aux façons d’améliorer le système de santé. Il dit que les retards occasionnés par les transferts de patients des ambulanciers au personnel d’un hôpital sont un problème un peu partout au Canada et dans d’autres pays.

Ambulance devant l'urgence de l'hôpital IWK à Halifax. Photo : CBC/Craig Paisley

Des hôpitaux ont ces problèmes aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie , affirme Peter Vanberkel. Partout dans le monde, les urgences débordent , dit-il. Ce n’est donc pas une grande surprise que ça ait des conséquences sur les services ambulanciers.

Des pistes de solutions

Tim Guest indique que la Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse collecte des données depuis un an et considère maintenant les changements à apporter, à court et à long terme. Elle utilise notamment des programmes informatiques pour améliorer le transfert des patients d’un service à l’autre.