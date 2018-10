L'eau servant à la préparation du lait maternisé et de jus, à la fabrication de cubes de glace, au lavage des fruits et légumes, à la cuisson et à l'hygiène dentaire doit être bouillie à forte ébullition pendant deux minutes, jusqu'à nouvel ordre.

Les adultes, adolescents et les autres enfants peuvent se laver en utilisant, telle quelle, l'eau du robinet mais ils doivent éviter de l'avaler.

L'eau peut tout de même servir à laver la vaisselle et les vêtements, à moins d'avis contraire du ministère de la Santé.

Selon la directrice générale par intérim de la ville, Émilie Doiron Gaudet, cet avis a été lancé à cause de la défectuosité d'un instrument électronique qui mesure la pression de l'eau. La pièce a été réparée, dit-elle, mais il faut attendre les résultats d'autres tests pour s'assurer que l'eau est potable.

L'avis devrait être levé au cours de la fin de semaine.