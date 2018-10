Dans sa demande d’information datée de mercredi, le ministère demande à l’industrie de lui faire part de ses commentaires sur les solutions susceptibles d’aider le Canada à parvenir à une stabilisation de la paye.

Dans ce même document, SPAC reconnaît qu’il se retrouve démuni devant les problèmes de paye engendrés par Phénix.

Le Canada n'a pas de notion préconçue sur la manière de réduire les cas d'arriérés et est ouvert aux suggestions de l'industrie sur les approches potentielles pour atteindre cet objectif , indique le document.

Il souhaite notamment que les fournisseurs lui montrent de meilleures pratiques en ce qui concerne des environnements de traitement de transactions à volume élevé , mais aussi qu'ils formulent des idées sur la façon dont le gouvernement pourrait faire évoluer son propre système de ressources humaines et de rémunération.

Aucune contrepartie financière ne sera versée aux fournisseurs qui doivent se manifester d'ici le 11 novembre.

Selon le rapport du Sénat intitulé Le problème de paye Phénix : ensemble pour une solution et rendu public en juillet dernier, 51 000 fonctionnaires ont été sous-payés pour un montant dû de 228 millions de dollars. Inversement, ce sont 59 000 fonctionnaires qui ont été trop payés et qui désormais doivent 295 millions de dollars à l'État.

Un appel d'offres pour remplacer le système de paye

Par ailleurs, le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) a lancé en début de semaine un appel d'offres pour le remplacement du système de paye Phénix.

Dans le document de 25 pages, le SCT impose une quinzaine de critères de sélection. Ainsi, le soumissionnaire devra être capable de trouver une solution pour les systèmes de ressources humaines et de paye actuelles et futures. Il devra démontrer que le nouveau système qu'il propose a fait ses preuves. La sécurité est aussi mise de l'avant, notamment la protection des informations personnelles. Ce nouveau système devra aussi être disponible dans les deux langues, en anglais et en français, et devra améliorer l'efficacité des fonctionnaires.

Les entrepreneurs ont jusqu'au 13 novembre pour répondre à cet appel d'offres.