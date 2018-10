Un texte de Jean-Michel Vanasse, animateur de Planète techno, à ICI Explora

Une rivale à GoPro pour le tiers du prix

La compagnie Yi a compris quelque chose : les gens veulent une caméra d’action, mais ne veulent pas toujours payer le prix d’une GoPro. En fait, Yi offre plusieurs caméras qui peuvent être facilement attachées à un casque, à des skis ou encore à un vélo.

La caméra Yi Discovery est idéale pour les parents qui craignent que leurs enfants endommagent ou perdent une caméra d'action plus chère. Photo : Yi

Offert à partir de 70 $ au Canada, le modèle Discovery a un écran tactile de 2 pouces et permet – en principe – de filmer en 4K. Par contre, lors de mes tests, les vidéos en 4K étaient saccadées. En 1080p, il n’y avait pas de problème. Si l’on souhaite plutôt avoir une caméra GoPro de base, il faudra débourser 280 $ pour un modèle qui n’a pas d’écran.

Évidemment, côté qualité, GoPro est supérieur. Par contre, pour un ado qui veut filmer ses exploits de planche à neige, c’est parfait. Si on la perd dans la neige, ça fait moins mal au cœur (et au portefeuille). Elle permet de faire des prises de vue image par image et des photos de 8 mégapixels.

À ce prix, Yi fait cependant quelques compromis. Par exemple, la caméra ne vient pas avec une carte MicroSD ou encore un boîtier de protection qui va sous l’eau. Ces accessoires doivent être achetés séparément. Malgré tout, le prix final sera beaucoup plus avantageux qu’une GoPro.

Haut-parleur IKEA, aucun assemblage requis

IKEA a lancé cet été l'Eneby, son premier haut-parleur Bluetooth. Offert en deux modèles, un petit à 60 $ et un plus gros à 100 $, l'Eneby sonne étrangement très bien. Le modèle plus petit peut être transporté. Il faut cependant installer une pile qui est vendue séparément. Sinon, on doit le laisser branché.

Le haut-parleur Bluetooth Eneby d'IKEA se vend pour la modique somme de 60 $. Photo : IKEA

Pour des haut-parleurs de cette taille et de cette qualité sonore, il faut habituellement payer plus de 150 $. Les Eneby n’offrent peut-être pas un look distinctif, mais ils vont facilement se fondre dans votre décor.

Parlant d'IKEA, l’entreprise suédoise propose aussi un chargeur à induction pour téléphone intelligent compatible avec ce type de recharge. Il se vend 14 $. Un modèle plus esthétique avec bois se vend pour sa part 20 $.

À titre de comparaison, le chargeur à induction de Samsung se vend 90 $. Belkin en propose aussi un en deux modèles pour 70 $ et 80 $. Les produits technos d’Ikea sont offerts en ligne, vous n’avez donc pas à faire la file durant la nuit pour vous les procurer.

Écouteurs qui annulent le bruit sans vous ruiner

On ne compte plus le nombre d’écouteurs à annulation de bruit sur le marché. C’est un produit vraiment utile pour se concentrer lorsque l’on travaille dans un bureau particulièrement bruyant. Si la compagnie Bose se démarque vraiment dans ce domaine, ses écouteurs ne sont pas accessibles à tous les portefeuilles. Le modèle QuietComfort se vend 450 $.

La compagnie Monoprice offre depuis plusieurs années des produits sans nom ou logo pour un montant beaucoup plus abordable. Les écouteurs Sonic Solace sont un bel exemple de bon rapport qualité-prix techno. Pour environ 75 $, vous pourrez avoir d’excellents écouteurs à annulation de bruit.

Pour une utilisation normale, ces écouteurs Monoprice peuvent remplacer un casque Bose pour une fraction du prix. Photo : Monoprice

Évidemment, les modèles Bose sont plus performants et vous seront plus utiles si vous voyagez, par exemple, chaque semaine en avion. Cependant, pour la grande majorité des utilisateurs, les Sonic Solace feront amplement le travail.

Votre activité physique analysée à peu de frais

Les moniteurs de sport comme Fitbit sont très populaires ces dernières années. Un grand nombre de personnes aiment compiler des statistiques sur leur activité physique. Combien de pas faits dans une journée? Combien de kilomètres parcourus? Combien d’heures de sommeil profond la nuit dernière? Un bracelet Fitbit répondra à toutes ces questions, mais il vous en coûtera entre 80 $ et 430 $ selon les modèles.

Le bracelet Mi Band 3 de Xiaomi offre sensiblement les mêmes fonctionnalités que le bracelet Fitbit, mais à un prix plus raisonnable. Photo : Xiaomi

Le fabricant de téléphones Xiaomi propose de son côté le Mi Band 3. Pour 45 $, il vous offre sensiblement les mêmes fonctions que les bracelets Fitbit Charge 3, vendus 200 $. Il enregistre votre activité physique, votre rythme cardiaque. Il va jusqu’à 50 mètres sous l’eau, ce qui est pratique pour les nageurs. Sa pile a une autonomie de 20 jours, un avantage très intéressant.