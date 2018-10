Un texte de Jean-François Deschênes

La condition essentielle qui empêchait la réouverture du centre est remplie, soit l'embauche d'un nouveau directeur de service. La directrice précise qu’il ne reste qu’à rencontrer les employés pour établir la procédure de réouverture.

Février 2018 : des employés du Groupe d'Action sociale et psychiatrique des Monts Photo : Radio-Canada

En février dernier, les employés ont lancé publiquement un appel à l’aide. Ils parlaient à ce moment de harcèlement psychologique, d’intimidation et d’ingérence de la part de certains membres du conseil d'administration.

Katia Michaud considère qu’il s’agit d’une histoire du passé.

AGA chaotique

La crise a culminé lors de l'Assemblée générale annuelle, la semaine dernière. À ce moment, il y aurait eu de la confusion selon la directrice, notamment au sujet de démissions de membres du conseil d'administration. Une pétition demandait d'ailleurs la démission des membres du CA.

Février 2018 : l'ancien président du Groupe d'action sociale et psychiatrique des Monts, Steve Roy, n'a pas renouvelé son mandat. Photo : Radio-Canada/Jean-François Deschênes

En réalité, précise la directrice, il n’y a que le vice-président du CA qui a démissionné. Le président quant à lui, n’a pas renouvelé son mandat. Finalement, un poste de conseiller est toujours vacant.

Donc, ces trois postes, sur un total de sept, devront être pourvus lors d’une Assemblée générale spéciale qui devrait être organisée à la fin du mois d’octobre.

D’ici là, l’objectif est de rouvrir le centre et elle promet qu’il n’y aura pas de représaille envers ces employés qui ont parlé publiquement cet hiver. « Tout le monde était dans l’émotif, mais présentement on est vraiment à essayer de partir sur de bonnes bases », dit-elle.