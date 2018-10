Un texte de François Messier

L'homme de 61 ans, qui demeure premier ministre en titre pour encore quelques jours, a confirmé, non sans émotion, qu'il renonce à diriger le Parti libéral du Québec (PLQ) et et à représenter les citoyens de Roberval, qui lui avaient confié un second mandat de quatre ans lundi.

Le résultat sans équivoque de l'élection générale, après un mandat pourtant marqué par un redressement et une relance historique du Québec, m'amène à prendre cette décision. Le désir de changement s'est clairement exprimé. Il faut donc en assumer les conséquences. Philippe Couillard

M. Couillard s'était emmuré dans le mutisme le plus complet depuis le discours qu'il a prononcé après la défaite historique de son parti aux élections générales de lundi. Le Parti libéral y a obtenu 32 sièges, contre 68 en 2014.

Philiipe Couillard en compagnie de Suzanne Pilote annonce son départ de la politique. Photo : Radio-Canada

La démission de Philippe Couillard confirme que les libéraux devront rapidement se trouver un chef intérimaire pour affronter le gouvernement caquiste majoritaire de M. Legault à l’Assemblée nationale.

Selon nos informations, les ex-ministres Christine St-Pierre, Pierre Arcand et Gaétan Barrette seraient notamment sur les rangs.

Ce départ contraint en outre les électeurs de la circonscription de Roberval, que M. Couillard représente depuis 2014, à retourner aux urnes l’an prochain. Cela coûterait environ 500 000 $ à l’État.

La prérogative de déclencher des élections partielles appartient au premier ministre. Il doit le faire au plus tard six mois après que le siège eut été laissé vacant.

Philippe Couillard a remporté Roberval avec 42,5 % des suffrages exprimés lundi, loin devant la caquiste Denise Trudel et le péquiste Thomas Gaudreault, qui ont respectivement obtenu 24,2 % et 19 % des appuis.

Roberval est la seule circonscription libérale au Saguenay-Lac-Saint-Jean et l’une des rares que le parti détient à l’extérieur de la grande région de Montréal.

10 ans de vie publique

Neurochirurgien de formation, Philippe Couillard a fait le saut en politique à l’occasion des élections générales de 2003, après avoir été recruté par le chef libéral de l’époque, Jean Charest.

Élu dans la circonscription montréalaise de Mont-Royal, il est immédiatement propulsé ministre de la Santé. Réélu en 2007, cette fois dans Jean-Talon, à Québec, il est reconduit dans ses fonctions.

Son deuxième mandat à la tête du plus important ministère de la province est bref : en juin 2008, il se joint au fonds d'actions Persistence Capital Partners (PCP), propriétaire des cliniques Medisys.

Ce passage au privé a suscité la controverse après la révélation que M. Couillard avait conclu un « protocole d'entente » avec PCP avant de démissionner comme ministre.

Une enquête du commissaire au lobbyisme du Québec conclura par la suite que la direction de PCP n'a pas enfreint la Loi sur la transparence et l'éthique en rencontrant à quatre reprises Philippe Couillard, alors qu'il était ministre.

Cet intermède dans la carrière politique durera finalement un peu plus de quatre ans, soit jusqu’à ce que les libéraux soient défaits par les péquistes de Pauline Marois en septembre 2012.

Un mois plus tard, il devient candidat à la direction du Parti libéral du Québec. Il est finalement élu le 17 mars 2013, en devançant ses deux adversaires, Pierre Moreau et Raymond Bachand.

Le 9 décembre 2013, il se fait élire député pour une troisième fois, cette fois dans la circonscription d’Outremont. Un peu plus de quatre mois plus tard, en avril 2014, il devient premier ministre, avec un mandat majoritaire.

Son mandat de quatre ans aura été marqué par des politiques d’austérité, qui ont permis au gouvernement du Québec de dégager des surplus. L’impact de ces politiques lui a toutefois valu de sévères critiques.

