Un texte de David Rémillard

Le marquage des lignes, de chaque côté de la 3e Avenue, a été appliqué dans la nuit de mercredi à jeudi, entre la 12e Rue et la 18e Rue.

Il sera interdit de se stationner du côté ouest sur cette portion de l'artère, et ce jusqu'à la fermeture du réseau cyclable à la fin octobre.

Les cyclistes pourront donc en profiter pour seulement trois semaines, le projet-pilote ayant fait l'objet de délais et de débats vigoureux entre la Ville et certains commerçants.

Trois d'entre eux craignaient de subir les conséquences de la perte de 25 cases de stationnement devant leurs commerces. Une mise en demeure a même été envoyée à la Ville et des pétitions ont été mises en circulation.

Le projet devait s'amorcer au début de l'été, puis à la mi-juillet après que la Ville ait tranché en faveur du prolongement, mais en réservant des espaces de stationnement pour les commerçants sur les rues perpendiculaires à la 3e Avenue.

Réalisation laborieuses

Débat avec les commerçants, débat avec la Société de développement commercial sur le mode de consultation, débat sur des solutions alternatives, délais à la voirie : Suzanne Verrault, conseillère du district de Limoilou, ne s'attendait pas à devoir remonter le courant pour un tel projet.

« En tant que conseillère municipale, oui je trouve que ça a été loin, dans le sens que j'aurais aimé collaborer avec ces gens-là [les commerçants récalcitrants]. Ils étaient invités dans l'aventure, ils étaient invités à participer, à voir vraiment les impacts, mais la volonté n'a jamais été présente de leur part », a-t-elle relaté jeudi.

À mon sens, il n'y a pas d'incident diplomatique là-dedans, on n'a pas créé le malheur des commerçants, ce que je ne souhaiterais jamais. » Suzanne Verreault, conseillère municipale du district de Limoilou

Mme Verreault pilote d'autres dossiers à la Ville, dont celui de la qualité de l'air, hautement plus complexe. « J'ai des dossiers qui m'occupent tout autant sinon plus, mais pas dans la discorde comme ça », a-t-elle confié. « Je ne suis pas là pour me plaindre, mais j'ai trouvé ça dur. »

Elle a rappelé qu'en tant que conseillère municipale, elle est en constante recherche « d'approbation et de consensus ». Et à son avis, une majorité de citoyens était en faveur.

Mme Verreault maintient que le projet-pilote devait aller de l'avant malgré qu'il soit tard en saison. Des données sur l'utilisation et les impacts de la piste cyclable seront récoltées au cours du mois d'octobre.

Le projet-pilote devra cependant être repris l'été prochain, a-t-elle concédé.

« On verra »

L'un des plus farouches opposants à l'implantation du tronçon était Dominic Poulin, de la quincaillerie Rona.

Ce dernier est intervenu au conseil municipal, réclamant la fin du projet. Il a même envoyé une mise en demeure à la Ville de Québec, anticipant des pertes de revenus pour son entreprise qui fait selon lui de meilleures affaires en été.

Joint jeudi, M. Poulin semblait résigné. « On verra », a-t-il dit à propos des impacts de la piste cyclable.

M. Poulin a aussi indiqué qu'il n'avait pas l'intention d'aller plus loin avec sa mise en demeure « à court terme ».