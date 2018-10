C’est un modèle de partenariat public-privé que la province a décidé d’adopter pour remplacer trois bâtiments désuets du Centre des sciences de la santé Queen Elizabeth II (QEII) d’Halifax.

Ces trois édifices vieillissants sont le Centennial, le Dickson et le Victoria General.

Un partenaire privé aura la tâche de concevoir, construire et entretenir pendant 30 ans les bâtiments qui les remplaceront. Le gouvernement du premier ministre Stephen McNeil compte s’attaquer dès cet automne à la tâche de trouver ce partenaire.

Les partenaires public-privé, ou PPP, consistent à faire appel à des entreprises privées pour construire des installations publiques. Les entreprises deviennent propriétaires des bâtiments, et le gouvernement paie pour la location des lieux.

Un nouveau centre de traitement du cancer

L’Infirmerie d’Halifax, l’une des composantes du complexe QEII, est au coeur de ce projet de redéveloppement que le gouvernement provincial appelle « QEII Nouvelle génération ».

Le premier ministre McNeil a indiqué lundi que ce projet coûtera 2 milliards de dollars.

L'Infirmerie d'Halifax est au centre de l'important projet de réamnéagement du Centre des sciences de la santé QE II. Photo : CBC

C’est à l’Infirmerie d’Halifax que sera établi le nouveau centre de traitement du cancer. Tous les services d’oncologie présentement offerts au Victoria General seront déplacés vers l’Infirmerie.

Un nouveau centre de soins qui comptera 600 lits et 28 salles d’opération sera également construit.

En ce moment, nos patients les plus souffrants sont transférés d’un site à l’autre pour leurs traitements , explique le docteur Drew Bethune, directeur médical du programme de soins oncologiques provincial. Il se réjouit à l’idée que cela ne sera plus le cas avec des services regroupés à l’Infirmerie.

Le projet QEII comprend aussi l’ouverture d’un centre de soins ambulatoires situé en périphérie, à Bayers Lake, et de nouvelles installations à l’Infirmerie d’Halifax dédiées à la formation des médecins et autres professionnels de la santé.

Le premier ministre McNeil espère que ce projet de redéveloppement du plus grand centre hospitalier de la Nouvelle-Écosse permettra de réduire les temps d’attente pour les patients, leur donnera accès à des services continus, et aidera la province à attirer et à retenir des spécialistes.

Par ailleurs, la rénovation de deux étages de l’Hôpital général de Dartmouth est terminée et le cinquième étage est présentement rénové. Ces travaux sont financés par des fonds publics.

Les rénovations des salles d’opération de l’Hôpital communautaire Hants de Windsor, à une soixantaine de kilomètres au nord-ouest d’Halifax, sont quant à eux terminées depuis février.