Affaires mondiales Canada a fait cette annonce jeudi matin, prenant part à un front commun contre le GRU initié par les Pays-Bas et le Royaume-Uni.

C’est la première fois que le Canada attribue explicitement le piratage du système d’administration et de gestion informatique de l'AMA à la Russie.

Cette attaque avait mené en 2016 à la divulgation de renseignements confidentiels au sujet d’athlètes dans un contexte où la Russie était accusée d'avoir échafaudé un système étatique de dopage de ses propres athlètes.

Ces « activités font partie d'un mode opératoire à plus grande échelle du gouvernement russe qui dévie nettement du cadre comportemental approprié, qui démontre un mépris pour le droit international et qui sape l'ordre international fondé sur des règles », a fait savoir Affaires mondiales Canada.

Les États-Unis ont également fait une sortie jeudi pour annoncer le dépôt d'accusations criminelles contre sept agents du GRU soupçonnés d'avoir pris part à des attaques informatiques visant des agences antidopages américaines et internationales, quelque 250 athlètes soutenant la suspension de la Russie aux Jeux olympiques et un site de recherche militaire américain situé en territoire britannique.

Les sept agents sont accusés de piratage informatique, de fraude électronique, de vol d'identité avec circonstances aggravantes et de blanchiment d'argent.

Le service de renseignement de l'armée russe est réputé être la plus puissante et la plus audacieuse agence d'espionnage du pays. Pendant l'époque soviétique, elle était considérée comme une structure rivale du KGB, son pendant non militaire.