Des travailleurs montés sur une nacelle ont inspecté le mur problématique jeudi matin et ont commencé à y retirer les briques qui s’effritent.

Un inspecteur est également venu sur les lieux.

La rue Racine est fermée pour la journée à la circulation automobile entre les rues Riverin et Labrecque. Les piétons peuvent toutefois y marcher.

Les commerces du Carrefour Racine sont accessibles via l’arrière du bâtiment. Quelques commerçants rencontrés sur place affirment que les répercussions sont encore limitées.