La communauté religieuse a réagi jeudi matin à la demande d’autorisation par une cinquantaine de présumées victimes d’exercer un recours collectif contre les Sœurs de la Charité, qui ont administré l’orphelinat jusqu’en 1996.

« Les Sœurs de la Charité de Québec ont une longue histoire d'aide à la communauté et aux plus vulnérables et elles sont troublées de prendre connaissance des allégations de la procédure impliquant leur congrégation », indique la communauté religieuse dans un bref communiqué.

Avant ces procédures judiciaires, les Sœurs de la Charité de Québec n'avaient jamais été informées de telles allégations. Leur étonnement est complet. Les Sœurs de la Charité de Québec

Selon les avocats qui représentent les présumées victimes, c’est la première fois dans l’histoire du Québec que des membres d’une congrégation religieuse de sexe féminin sont visées par de telles allégations.

Depuis le dépôt de la requête de Jean Simard en avril dernier, une cinquantaine de présumées victimes se sont manifestées auprès des avocats du groupe.

Certaines affirment avoir été abusées par des religieuses lors de leur séjour à l’orphelinat de Beauport.

« Un certain nombre de victimes, des garçons, des filles, 6,7,8, 9 ans, qui ont été agressées sexuellement par plusieurs sœurs. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais on parle d'attouchements, des choses comme ça qui sont franchement à lever le cœur », déplore Me Jean-Daniel Quessy, un des avocats des poursuivants.