Avec les informations de Karine Mateu

Selon le représentant, Jacques Michel Audet, la santé s'est imposée comme l'enjeu le plus important de la campagne électorale aux yeux de la population et le gouvernement doit agir.

Selon l'Alliance, le gouvernement doit réinvestir massivement dans le réseau de la santé et des services sociaux, éviter de baisser les impôts au détriment de la qualité des services et accorder une plus grande place à l'expertise des techniciens et des professionnels du réseau de la santé pour leur permettre de mettre à profit leurs compétences.

Les syndiqués reprochent au gouvernement d'avoir privilégié la performance à la qualité des soins.

L'APTS regroupe et représente quelque 55 000 membres, dont près de 1500 membres au Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue et une centaine de membres du CUSM APTS - laboratoire en Abitibi- Témiscamingue.