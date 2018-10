Pour la plupart, ces pannes ont été provoquées par les forts vents qui ont balayé ces régions dans la nuit de mercredi à jeudi.

Thunder Bay Hydro rapporte que près de 1500 clients sont sans électricité.

De sont côté, Hydro One recense 5000 foyers dans le noir jeudi matin à l'extérieur de Thunder Bay.

Dans le corridor de la route 11 et le Témiscamingue, le site web d'Hydro One indique que plus de 3000 clients sont privés de courant. À North Bay, 650 résidences sont sans électricité, selon North Bay Hydro.

Au sud de North Bay, dans la région de Burks Falls et South River, plus de 1000 abonnés sont sans électricité.

Dans tous ces secteurs, le courant devrait être établi jeudi avant-midi. Des équipes d'ouvriers ont été déployées à cet effet.

Le vents violents ont aussi causé de nombreux dégâts à Sault-Sainte-Marie, où la Ville prévient la population de ne pas s'approcher des lignes électriques qui pourraient avoir été endommagées.