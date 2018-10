La nouvelle politique de transport encadre notamment les frais remboursés par ceux qui doivent subir des traitements loin de chez eux.

La directrice du programme de soutien à l'autonomie des personnes âgées au CISSS, Dyane Benoît, précise l'une des principales améliorations.

« Le forfait qui est offert lorsqu'on est obligé de se déplacer avec un coucher, par exemple. Avant, on donnait un montant forfaitaire pour toute la durée, maintenant on considère plutôt si c'est une journée, deux jours ou trois jours. On peut plus y aller vraiment avec le réel. »

Un avion-ambulance du gouvernement du Québec Photo : Radio-Canada

Les modalités pour l'accompagnement des personnes malades par des proches avaient aussi fait l'objet de nombreuses remises en question, reconnaît Dyane Benoît. « On a ajouté ce volet-là, en considérant aussi davantage les besoins psychosociaux qui étaient peut-être moins bien couverts dans l'ancienne politique. »

Une patiente allongée sur une civière dans le corridor de l'urgence d'un l'hôpital Photo : Radio-Canada/Marie-Ève Tremblay

Les médecins peuvent effectivement demander la présence d'un accompagnateur. « Il y a aussi un comité d'orientation que l'on met en place, qui va aussi pouvoir évaluer que dans certains cas un accompagnement serait requis, en fonction de critères de vulnérabilité. »

Tous les détails de la nouvelle politique (un document de 26 pages) seront bientôt disponibles pour consultation sur le site du CISSS.

Avec les informations de François Robert