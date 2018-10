Voltigeurs 3 Tigres 1

Jarrett Baker a inscrit le but gagnant tard en troisième période en plus d'amasser une aide, Daniel Moody a stoppé 21 tirs et les Voltigeurs de Drummondville ont défait les Tigres de Victoriaville 3-1.

Joseph Veleno et Dawson Mercer, dans un filet désert, ont aussi marqué pour les Voltigeurs (3-2-0).

Jérémy Côté a été l'unique buteur des Tigres (2-2-1), alors que Tristan Côté-Cazenave a cédé deux fois contre 38 lancers.

Côté a créé l'égalité après 2:23 de jeu en troisième période, mais Baker a finalement dénoué l'impasse avec 4:22 à faire en temps réglementaire.

Phoenix 0 Saguenéens 5

Samuel Houde et Hendrix Lapierre ont récolté un but et deux aides chacun, Alexis Shank a réalisé 20 arrêts et les Saguenéens de Chicoutimi ont vaincu le Phoenix de Sherbrooke 5-0.

Justin Ducharme a amassé un but et une aide, tandis qu'Artemi Kniavez et Jérémy Fortin ont également trouvé le fond du filet pour les Saguenéens (3-2-0). Shank a été crédité d'un premier jeu blanc cette saison.

Thommy Monette a accordé quatre buts sur 15 lancers en 31:47 de jeu devant le filet du Phoenix (2-3-1). Brendan Cregan a pris la relève et a été battu une seule fois sur neuf lancers.

Les Saguenéens ont été 2-en-2 en avantage numérique, tandis que le Phoenix n'a pas profité de ses deux occasions avec un joueur en plus.