Un texte de Brigitte Dubé



Charle-Édouard D’Astous, de l’Océanic, a été le seul marqueur de la première période. Mathieu Bizier et Dmitry Zavgorodniy ont amassé les passes.

Le deuxième engagement a été plus intense avec quatre buts. Dmitry Zavgorodniy a profité d’un avantage numérique, avec l'aide de D’Astous et d’Anthony Gagnon. Olivier Garneau a marqué le troisième but de la formation rimouskoise.

Les Islanders y ont pour leur part enregistré leurs deux seuls buts de la rencontre. Ils ont été marqués par Brett Budgell, en avantage numérique, et par Nikita Alexandrov.

Foule à une partie de l'Océanic de Rimouski Photo : Radio-Canada

Carson MacKinnon, aidé de Jacob Bernard, a inscrit l’unique but de la troisième période.

Le gardien rimouskois Colten Ellis a repoussé 32 des 34 lancers adverses.

Les trois étoiles du match sont Mathieu Bizier et Carson McKinnon de l’Océanic de Rimouski ainsi que Brett Budgell des Islanders de Charlottetown.

Avec trois victoires et deux défaites en cinq matchs, l’Océanic se situe maintenant au 6e rang du classement qui est dominé par le Drakkar de Baie-Comeau.