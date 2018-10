Abordant le thème du partage de la route, la campagne vise principalement à sensibiliser les cyclistes aux comportements à adopter et aux règles à suivre pour rouler en sécurité, mais elle s'adresse aussi aux automobilistes et aux piétons.

C'est « un appel à la courtoisie que nous lançons à tous », affirme Suzanne Lareau, présidente-directrice générale de Vélo Québec.

Un bon comportement sur la route entraîne une réaction en chaîne qui est positive pour tous les usagers de la route. Suzanne Lareau, présidente-directrice générale de Vélo Québec.

« Nous espérons que cette campagne incitera les cyclistes à bien rouler, dit Mme Lareau. Le bilan routier fait état d’importants progrès ces dernières années, mais il est toujours possible de faire mieux. »

L'organisme a identifié des problématiques récurrentes liées au comportement des cyclistes sur la route concernant notamment les dépassements, le sens de la circulation, la vitesse, le contact visuel aux intersections, la priorité aux bus, les feux de circulation et la cohabitation avec les camions, qui fait encore beaucoup de victimes.

Au Québec, plus de 70 piétons et cyclistes meurent chaque année à la suite d'un impact avec un véhicule. Chez les cyclistes, un accident mortel sur trois met en cause un véhicule lourd.

Triste anniversaire

En octobre 2017, la mort de Clément Ouimet, un cycliste de haut niveau âgé de 18 ans, avait fait grand bruit dans les médias. Le jeune homme avait été happé mortellement tandis qu'il s'entraînait sur le mont Royal. Il a frappé le VUS d'un touriste américain de plein fouet après que celui-ci a tenté de faire demi-tour sur la voie Camillien-Houde.

La mairesse Valérie Plante et son administration ont depuis mis en branle un projet pilote afin d'éviter de telles manoeuvres dangereuses sur le mont Royal et assurer la sécurité des cyclistes. Des consultations ont aussi été lancées, le 24 septembre dernier, sur le thème de la sécurité des piétons et des cyclistes dans la métropole québécoise.

Depuis le début de l’année, on recense 20 collisions mortelles à Montréal, dont 6 impliquent des cyclistes et des motocyclistes. Le dernier incident est survenu le 13 septembre dernier lorsqu'un cycliste de 67 ans a été tué dans une collision avec une camionnette dans le nord de la ville.

La campagne de Vélo Québec, intitulée « Sur la route, notre sécurité est liée à celle des autres », battra son plein en 2019, mais l'organisme a tenu à la lancer en cette période d'automne où de plus en plus de gens continuent de circuler à vélo et se doivent d'être visibles.