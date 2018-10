Selon le chef aux opérations de la Direction du service incendie de Trois-Rivières, Jean-Philippe Fortin, l’incident a été signalé jeudi à 1 h 33 et aurait été causé par des travaux effectués mercredi sur la rue Badeaux. Sur les lieux, on a confirmé qu'il y avait un bris sur le réseau. Deux équipes de Gaz Metro, Hydro-Québec et environ 17 pompiers ont été dépêchés sur les lieux pour contenir les risques .

Personne n’a été incommodé, mais trois ou quatre personnes ont été évacuées. Les locaux de Radio-Canada Mauricie sont inaccessibles. Des lectures de taux de gaz et des vérifications ont été faites dans de nombreux appartements et commerces des environs pour s'assurer que tous soient en sécurité.

L’incident cause aussi une panne d’électricité qui affecte plus de 1000 clients d’Hydro-Québec.

Selon M. Fortin, les travaux pour colmater la fuite pourraient durer, au moins, jusqu’à 7 h jeudi matin. Les équipes sont à pied d'oeuvre pour colmater la fuite le plus rapidement possible.

Une quinzaine de pompiers, ainsi que des équipes de Gaz Métro, d’Hydro-Québec et d’excavation travaille sur le site.

Il recommande d’éviter les rues Des Forges, Saint-Antoine et Notre-Dame-Centre.