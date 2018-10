Un texte de Mathilde Monteyne

En 2017, le déficit financier ne s’élevait qu’à environ 37 000 $, ce qui signifie qu’il a augmenté de près de 500 %. Mais selon le directeur général de l'organisme, Darrel Nadeau, cet écart est surtout dû au caractère exceptionnel de l’année 2017.

« L’année 2017 était extraordinaire, avec des revenus plus élevés que jamais », dit-il en ajoutant que les projections budgétaires de 2018, qui se fondaient sur ces résultats, se sont avérées trop optimistes.

Si l'on ignore une année extraordinaire comme 2017, c’était vraiment une bonne année Darrel Nadeau, directeur général du Festival du Voyageur

Il concède cependant que le Festival a connu, en 2018, une augmentation de ses dépenses, notamment en matière de sécurité, de chauffage et d’impôts fonciers, et une diminution de certaines sources de revenus, comme la vente de sculptures.

Darrel Nadeau, directeur général du Festival du Voyageur. Photo : Radio-Canada/Bertrand Savard

Si le Festival a reçu plus de 93 000 visites en 2018, une baisse de 10 % par rapport à l'an précédent, il pense que c’est aussi en raison du temps froid de la première fin de semaine.

Pour combler le manque à gagner, Darrel Nadeau veut contrôler les dépenses futures.

On peut trouver des efficacités sans compromettre l’expérience des festivaliers Darrel Nadeau, directeur général du Festival du Voyageur

Il assure que « malgré une année financière difficile, le Festival du Voyageur est toujours en bonne situation financière », notamment du fait d’actifs nets positifs.

Darrel Nadeau se dit d'ailleurs content de sa première année en tant que directeur général.

« J’ai vraiment apprécié la façon dont la communauté m’a accueilli au festival. Ça m’a vraiment fait chaud au coeur de voir et rencontrer tout le monde qui travaille fort », dit-il. Il affirme ainsi qu'il va faire de son mieux pour « monter un 50e en 2019 qui rendra hommage à cela et sera mémorable pour tout le monde ».

Une 49e édition sous le signe du succès

Darrel Nadeau a aussi profité de l’assemblée générale pour souligner le succès du Festival du Voyageur de février dernier auprès des familles. La programmation pour les enfants avait été doublée à la suite de la gratuité de l’admission pour les moins de 12 ans.

Des visiteurs au Fort Gibraltar pendant le Festival du Voyageur Photo : Ailton Ferraz Vieira

C’est aussi l’édition qui a accueilli le plus grand nombre d’artistes, soit 153 répartis sur six scènes.

Le directeur général a, par ailleurs, rappelé les nouveautés qui ont contribué au succès du Festival de 2018, comme le concours de sculptures sur fromage, la Soirée Fierté aux couleurs LGBT ou encore la Chicane électrique, une compétition de musique pour les jeunes groupes francophones.

Élections au conseil d’administration

L’assemblée s’est clôturée par l’élection de Lynne Connelly pour un mandat de deux ans au poste de présidente du conseil d’administration du Festival du Voyageur.

Lynne Connelly a été élue présidente du conseil d'administration du Festival du Voyageur mercredi, lors de l'assemblée générale annuelle de l'organisme. Photo : Radio-Canada/Mathilde Monteyne

« C’est avec beaucoup d’humilité et de respect que j’approche ce poste, parce que je reconnais l’ampleur du poste puis l’importance du rôle et du Festival au sein de notre communauté et même à plus grande échelle, au niveau national », commente-t-elle après son élection.

Lorsqu’on lui demande si elle a déjà des projets, elle dit que le conseil désire donner une plus grande place à la communauté autochtone au sein du Festival, qui se veut plus inclusif de façon générale.

La 50e édition du Festival du Voyageur aura lieu du 15 au 24 février 2019.