Un texte de Gavin Boutroy

La population de Sainte-Anne est passée de 1626 à 2114 habitants entre les années 2011 et 2016 — une hausse de 30 % en seulement cinq ans. Ainsi, elle figure parmi les communautés qui ont enregistré les plus fortes hausses de population au cours des cinq dernières années au Manitoba, selon les chiffres du recensement 2016 de Statistique Canada.

L’expansion de la ville est un enjeu principal de cette élection. Les habitants se demandent si la croissance démographique sera accompagnée d’une croissance du nombre de commerce ou d’industrie dans la communauté.

Ainsi les candidats à la mairie ont tous tenu à indiquer leur approche quant à l’expansion rapide de Sainte-Anne.

La croissance démographique est aussi une arme à double tranchant, en augmentant leur population, les villes désignées bilingues comme Sainte-Anne voient le pourcentage de résidents francophones diminuer. C’est ce que soutient le résident de Sainte-Anne, Maurice Blanchette, qui lance, « le fait français [...] commence à diminuer et l'on voudrait que ce soit le contraire ».

Il souligne un autre enjeu, les modifications apportées par le conseil de Sainte-Anne à sa Corporation de développement communautaire (CDC).

« Une affaire qui est vraiment de valeur, c’est qu’on a arrêté la CDC, c’est comme une business qui ne fait pas de marketing [...] moi je dirai qu’on devrait faire [un enjeu électoral] de l’idée que le conseil croit qu’ils sont les propriétaires du CDC. C’est non pas le conseil, c’est les habitants, ça devrait être indépendant », déclare M. Blanchette.

Les candidats :

Gérald St-Laurent

Gérald St-Laurent Photo : Radio-Canada

Ce résident de Sainte-Anne habite dans la communauté depuis 42 ans, où il travaille à l’École Pointe-des-Chênes, et comme musicien. C’est la première fois qu’il se présente à une élection.

« J’aimerais leur apport plus d’entreprises, pour grandir notre économie », affirme-t-il.

Il tient à cœur une expansion de la ville qui respecte son caractère francophone.

« J’ai vu ce tout petit village devenir extraordinaire, un beau village, le monde de la ville, d’autres [régions] viennent habiter ici. L’expansion de Sainte-Anne, c’était très vite dans peu de temps. [...] Moi, j’aime ça. J’aime que notre village devienne un plus gros village », dit-il.

Or, poursuit le candidat, « il ne faut pas oublier les aînés [...] eux autres, c’est leur village, mais ils sont inquiets un peu. Ça a grandi très vite. Moi je leur dis ça va grandir, mais on juste travailler ensemble ».

« On ne va jamais perdre le caractère francophone de Sainte-Anne », conclut-il.

Il tient aussi à être très accessible au public, « si le monde veut me parler, je vais être là pour eux autres ».

Donald Simard

M. Simard habite à Sainte-Anne depuis 45 ans, où il a été conseiller de 2002 à 2014. Il a préféré ne pas parler de son occupation.

« J’ai 12 ans d’expérience comme conseiller, j’ai pensé de me présenter comme maire pour aider les résidents de Sainte-Anne », déclare-t-il.

Son plan : « planifier le développement économique, encourager l’établissement de nouveaux commerces et encourager les jeunes à participer à des activités communautaires à Sainte-Anne ».

Il fait valoir les réalisations des conseils municipaux où il a siégé : entamer le projet d’expansion de la lagune, le réaménagement de la rue centrale, et l’aménagement de jeux d’eau.

M. Simard confirme qu’il a un casier judiciaire. Le projecteur a été braqué sur son passé par un journal local cette semaine. Des résidents affirment que cela se savait déjà à Sainte-Anne.

« C’est une affaire de 11 ans passés. Moi, j’essaie de remettre ma vie comme c’était avant [...] le monde, ils aiment ça, ramener le passé. Moi je trouve que ce n’est pas correct », dit-il.

« Je pense que si le monde me donne la chance d’être le maire de Sainte-Anne, ils verraient le bon dedans la personne que je suis », poursuit M. Simard.

NDLR M. Simard n’a pas voulu fournir de photo ni être photographié.

Richard Pelletier

Richard Pelletier Photo : Radio-Canada/Gavin Boutroy

M. Pelletier est maire sortant de Sainte-Anne, qui tente de briguer un second mandat. Sa campagne retourne autour de ses réalisations en tant que maire, et l’expérience qu’il a glanée dans ce poste.

« C’est sur que j’aurai une grosse vision pour la ville de Sainte-Anne [...] on veut que la ville grossisse donc on a travaillé fort là-dessus. [...] Je pense que le monde qui ont vu ce qu’on a fait, ont sûrement confiance de voir qu’on peut en faire encore plus », dit-il.

« Là on travaille beaucoup pour les jeunes familles, c’est qu’on va faire du développement dans les maisons un peu plus dispendieuses, pour emmener de jeunes familles de Winnipeg qui travaillent à Winnipeg, ici à Sainte-Anne », ajoute-t-il.

« Il faut augmenter la population pour pouvoir aussi emmener des entreprises », note M. Pelletier.

Il a aussi tenu à faire valoir la collaboration de son conseil municipal avec la municipalité de Sainte-Anne, quant à des enjeux comme les services d’urgences.

NDLR Le quatrième candidat à la mairie de Sainte-Anne, Michael Bernier, n’a pas accordé d’entrevue à Radio-Canada.