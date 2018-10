Les gouvernements fédéral et provincial tentent de trouver une autre solution que le double horaire pour les élèves des écoles secondaires de l'Île et Mont-Bleu, ont affirmé mercredi soir les députés Greg Fergus et Maryse Gaudreault, lors d'une réunion pour les parents organisée par la Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais (CSPO).