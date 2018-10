Les policiers de Saguenay pourront émettre des contraventions allant de 100 $ à 1000 $ à toute personne qui consomme du cannabis sur le trottoir, à la Place du citoyen ou encore sur la Zone portuaire.

Ce règlement municipal entre en contradiction avec les efforts faits pour contrer les effets nuisibles de la fumée secondaire, selon le médecin-conseil à la Direction de la santé publique, le Dr Jean-François Betala-Belinga.

Si on enferme du monde à fumer du cannabis que dans des endroits clos, on va juste concentrer une fois de plus une population X qui va être surexposée à de la fumée , explique-t-il.

Le premier ministre désigné François Legault a réitéré son intention de hausser l'âge légal pour consommer du cannabis à 21 ans au Québec.

Cette mesure répond à la demande de l'Association des médecins psychiatres du Québec, qui s'inquiète des conséquences de la consommation de cannabis sur le développement du cerveau des adolescents.

Le psychiatre Laurent Coulloudon rappelle par ailleurs que la région manque d'effectifs en pédopsychiatrie et que la légalisation du cannabis pourrait faire augmenter la clientèle.

On va voir dans les prochaines années s’il va y avoir une augmentation de la prévalence de la consommation et donc, s’il y a un impact au niveau de la maladie mentale chez les jeunes. Et l’impact demande des services aussi. Donc, c’est sûr qu’en particulier dans la région, on a seulement trois pédopsychiatres, on est déjà débordés , explique le Dr Coulloudon.

Selon le spécialiste, il manque au moins trois pédopsychiatres et huit psychiatres dans la région.

Le deux spécialistes pensent toutefois que la légalisation aura des effets positifs comme celui d’offrir davantage d’outils en prévention.

D’après le reportage de Jean-François Coulombe