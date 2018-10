Acquis en août 2017 par le groupe Must Urbain, l'immeuble possède également 1115 mètres carrés (12 000 pieds carrés) d'espaces commerciaux. Une deuxième phase impliquant la création de 50 nouveaux logements devrait éventuellement être enclenchée, portant le coût du projet à 10 millions de dollars.

On a à valider des éléments avec la muncipalité. On veut faire élargir la zone du centre-ville, la ramener à ce qu'elle était initialement tout simplement pour pouvoir bénéficier de subventions et programmes pour faire la phase 2. C'est nécessaire. Quand on arrive pour faire de la construction en hauteur ou avec des stationnements souterrains, c'est plus dispendieux comme construction et il faut absolument avoir un incitatif de la Ville , explique Philippe Dusseault.

Le promoteur Philippe Dusseault Photo : Radio-Canada

Le promoteur estime que ces logements, des lofts à aire ouverte, contribueront à la relance du centre-ville.

Les logements ici, ça contribue à la revitalisation, ça amène une autre clientèle. Ce sont des gens qui viennent souvent de l'extérieur, qui arrivent dans des lofts superbranchés, qui consomment le centre-ville, qui l'habitent et qui y mangent. Densifier le centre-ville, c'est important aussi , mentionne-t-il.

Quant au défunt projet Well inc., maintenant appelé Quartier Well Sud, Phillipe Dusseault signale que des acquisitions sont en cours sur la rue Wellington et que des annonces seront faites prochainement.