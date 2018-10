Un texte de Gilles Munger et de Mireille Chayer

Après une quarantaine de minutes, les secouristes se faisant toujours attendre, la conjointe de M. Ouellet rappelle au 911. On la met en contact avec le centre de communication Santé des capitales.

Ils ont dit à ma femme que l'ambulance était occupée autre part et qu'elle n'était pas encore partie. Pierre-Luc Ouellet, citoyen de Péribonka

Pendant ce temps, l’état du citoyen de Péribonka s’aggrave au point qu’il s’évanouit par moment. Devant la détérioration de la situation, la famille de Pierre-Luc Ouellet choisit de le transporter à l’hôpital de Dolbeau-Mistassini sans plus attendre.

Une plainte déposée

Pierre-Luc Ouellet a porté plainte au Centre intégré de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean parce qu'il juge le temps d’attente trop long et parce qu'on ne l'a pas informé de ce délai, ce qui l'a empêché de se rendre à l’hôpital plus tôt.

Quand on appelle une ambulance, on attend d'avoir une ambulance. Vu que je demeure en campagne, je m'attendais à 20-25 minutes, mais pas de là à ce que 40-45 minutes après, l'ambulance n'était même pas encore partie , mentionne le plaignant.

Au CIUSSS, le porte-parole Marc-Antoine Tremblay indique qu'il appartient au commissaire aux plaintes d'analyser un dossier comme celui-ci.

Il précise toutefois que Pierre-Luc Ouellet avait reçu une cote de priorité quatre sur une échelle de sept.

En P-4, oui, le patient c'est tout à fait normal qu'il puisse attendre parce qu'il n'est pas en état critique, mais, d'habitude, il y a toujours un suivi de la centrale de communication avec le patient pour voir s'il n'y a pas détérioration , mentionne Marc-Antoine Tremblay.

Le CIUSSS indique qu'un appel de vérification doit se faire au bout de 30 minutes, mais Pierre-Luc Ouellet certifie que personne n'a rappelé à la maison à l'intérieur de ce délai.

Syndicat des paramédics

Le président du Syndicat des paramédics d'Ambulance Mido de Dolbeau-Mistassini, Marc Gagnon, attribut la lenteur du service au fait qu'il ne reste qu'un seul véhicule dans ce secteur entre 20 h et 8 h alors que la zone en compte deux le jour.