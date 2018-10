La société d'État renforce ses équipes pour faire face aux pannes d'électricité dues aux conditions météorologiques.

Les routes de la région de Brandon étaient recouvertes de neige mercredi. Photo : CBC

« Nous avons de l'humidité, de la glace, de la pluie qui se forme sur nos lignes et provoque des pannes », explique le porte-parole d'Hydro-Manitoba, Bruxe Owen. Il ajoute que le poids de la glace qui se forme sur les feuillages des arbres les fait tomber sur certaines lignes électriques.

Environnement Canada s'attend à des chutes de 5 à 10 cm de neige dans la région de Brandon mercredi. Il y a aussi de la pluie accompagnée de neige à Winnipeg. D’après Bruce Owen, les régions de Neepawa, Russell et du parc national du Mont-Riding sont les plus durement touchées.

Alors qu’on rapportait que la Transcanadienne était verglacée, les chasse-neige étaient de sortie à Brandon et la Ville annonçait qu’elle allait sabler les rues les plus touchées par la neige et le verglas.