Un texte de Mathieu Grégoire

Comme une bouteille lancée à la mer, une électrice de la région du Nipissing demande dans un groupe Facebook de l’aide pour trouver plus d’information sur les conseillers scolaires de sa région.

Les réponses ne sont guère aidantes alors que certains, comme Clothilde Sylvestre de Nipissing Ouest, lui disent être tout aussi dépourvus. Cette retraitée croit que les candidats n’en font tout simplement pas assez pour être vus et entendus durant la campagne.

Ça me donne pas envie de voter. À mon âge, je ne veux pas voter pour quelqu’un que je ne connais pas et qui va représenter nos enfants. Clothilde Sylvestre, résidente de Nipissing Ouest

L’organisme Parents partenaires en éducation déplore également cette campagne silencieuse. La représentante de North Bay, Nathalie Rainville Fournier, considère que les candidats font preuve de négligence.