Un texte de Nicolas Duny

Le programme, mis en place en 2017, a commencé en septembre 2018. Il a nécessité le recrutement de deux professeurs bilingues pour permettre d’atteindre un équilibre de 50 % des cours en français.

Cette filière suscite beaucoup d’enthousiasme parmi les intervenants. David Gregory, le doyen de la Faculté des sciences infirmières de l’Université de Régina est persuadé que le programme a un fort potentiel : Nous en sommes uniquement au début du programme, mais nous allons évaluer très vite s’il est possible d’ajouter des places.

Sur sept places disponibles, nous en avons accepté huit, car les huit étaient de très bons candidats et l'on pouvait se le permettre. David Gregory, doyen de la Faculté des Sciences infirmières de l’Université de Regina.

C’est le même son de cloche du côté des enseignants et de la Cité universitaire francophone. Les moyens pour développer le programme existent. Après l'évaluation de cette première cohorte, on en saura plus dans quelle mesure il faudra ajuster le nombre de places.

Des besoins de services de santé en français

Au sein du corps professoral, Léonie Mvumbi Mambu, qui enseigne en français dans ce programme, pense que les infirmiers ont tout intérêt de savoir parler français. Il est important pour les infirmiers de parlers dans la langue du patient, cela assure des soins de qualité, avec moins de risque d'erreur d’interprétation des données du patient , précise-t-elle.

Frédérique Baudemont, la directrice du Réseau Santé en français de la Saskatchewan, se félicite de cette démarche. Ce programme permet d’identifier les personnes bilingues dans un milieu anglophone , souligne Mme Baudemont. Selon elle, les besoins en personnel médical sont criants.

Elle y voit le signe d’une dynamique dans le domaine de la santé en français en Saskatchewan.