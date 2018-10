Maria Mitousis a été gravement blessée au moment où elle a ouvert le colis piégé que lui avait fait parvenir Guido Amsel. Elle a perdu une main et subi de nombreuses blessures graves au visage, à la poitrine et aux cuisses.

Devant le tribunal, elle a déclaré que son rétablissement a été long et qu’elle garde de l’explosion des cicatrices permanentes. L’homme responsable de son état est un « lâche », a-t-elle ajouté.