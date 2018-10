Les gens la coupent, vont la mettre dans un beau pot à lait, vont faire des décorations d’Halloween. Une petite tige de quelques centimètres va partir une colonie, va s’enraciner. C’est une plante qui est très efficace, qui est très agressive. Les chasseurs vont l’utiliser pour faire du camouflage de leur cache, c’est pas une bonne chose à faire , explique Jean-François Houle, responsable du service de la conservation et de l'éducation au Parc National de Plaisance.

Le parc de Plaisance, ainsi que le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification participent aux efforts pour limiter la croissance de cette plante décrite comme une espèce exotique envahissante (EEE) par la SÉPAQ, qui ajoute que les EEE sont l’une des cinq principales causes de l’effritement de la biodiversité à l’échelle planétaire .

Les coupes ont commencé en septembre, en particulier dans les fossés qui bordent les chemins, selon la directrice de la municipalité du Canton de Lochaber, Corine Dubois. Nous faisons appel aux propriétaires qui auraient de roseaux sur leur propriété et qui pourraient alors nous aider à couper les roseaux pour protéger la biodiversité et les paysages du parc de Plaisance et de nos campagnes , écrit-elle dans un communiqué.

Un employé coupe des plants de roseau commun qui envahissement les terrains Photo : Radio-Canada

On veut mettre la Petite Nation comme sous une bulle et la protéger du roseau. On veut vraiment préserver le parc parce que le but premier d’un parc national, c’est de préserver la biodiversité. Corine Dubois

Les premières coupes de roseaux ont eu lieu en septembre 2018 Photo : Corine Dubois

Les résidents de la route 148, de Montebello jusqu’à la rue du traversier de Masson, sont interpellés, de même que ceux qui vivent sur les chemins perpendiculaires à la route, dans l’objectif aussi de protéger l’attrait touristique de notre région , ajoute Mme Dubois.

Plusieurs parcs ont déjà été envahis par les roseaux, ce qui leur fait perdre tout intérêt biologique et paysager. Nous ne voulons pas que cela arrive au parc national de Plaisance , indique Alain Gamache, maire du Canton de Lochaber, dans une brochure.

Avec les informations de Rachel Gaulin