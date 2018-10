C'est sûr que la première chose qu'on va regarder qui est importante, c'est au niveau de la santé. On a un gros enjeu avec le CHSLD, les problèmes qu'on a au niveau de l'urgence, des soins intensifs, du Centre mère-enfant... Il y a aussi l'élargissement de la route 139 dont on parle , énumère Pascal Bonin, qui dit espérer que François Bonnardel deviendra également ministre au sein du gouvernement de François Legault.

Je pense que ça va de soi. J'espère vraiment sincèrement pour M. Bonnardel qu'il sera ministre. Premièrement pour lui, parce qu'honnêtement, c'est un bon gars qui est apprécié de tout le monde qui le côtoie. Je le souhaite aussi pour Granby et la région, parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu , souligne le maire de Granby.

Représentant la CAQ depuis les débuts du parti il y a sept ans, François Bonnardel ne sait toutefois pas le rôle que va lui confier son chef, François Legault.