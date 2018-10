Le directeur général de la DAF, Charles-Henri Warren demeurera à la tête de la direction. Les employés, le budget et le mandat de la DAF restent les mêmes, selon le gouvernement.

« Avec la prestation de programmes culturels et de programmes de subventions, il y a des liens étroits entre les travaux du ministère des Parcs, de la Culture et du Sport et [ceux] de la Direction des affaires francophones », a indiqué un porte-parole du gouvernement par courriel.

Ces subventions proviennent notamment du Conseil des arts de la Saskatchewan et du Fonds pour les initiatives communautaires.

La province estime aussi que la DAF s’intègre parfaitement à la culture, car elle assure la liaison entre le gouvernement de la Saskatchewan et la population francophone.

La secrétaire provinciale Nadine Wilson continuera à assurer la liaison entre le gouvernement et la communauté fransaskoise.