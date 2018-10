Aucun passager n'était à bord au moment de l'incident. Le personnel est demeuré aux commandes, au cas où le navire se libérerait. Personne n'a été blessé.

Le ministère de la Voirie et des Travaux publics n'a pas confirmé l'état du navire, qui sera inspecté une fois sorti de l'eau.

Une barge est en route en provenance d'une minière de la région pour remorquer le traversier sur la rive en fin d'après-midi mercredi.

Le porte-parole du ministère, Oshea Jephson, affirme qu'entre temps, l'équipe de Recherche et de sauvetage de Dawson vient en aide.