Les juges de la Cour internationale de justice ont ordonné à l'unanimité au gouvernement américain de « supprimer toute entrave » à « la libre exportation vers l'Iran de médicaments et de matériel médical, de denrées alimentaires et de produits agricoles » et de biens nécessaires à la sécurité de l'aviation civile. Photo : Reuters/Piroschka Van De Wouw