Un texte de Louis Blouin, correspondant parlementaire à Ottawa

Pas moins de 500 000 Canadiens traînent un casier judiciaire pour possession simple de cannabis.

Le premier ministre préfère attendre que le cannabis soit légal avant de se pencher sur la question des amnisties. « On va regarder ça une fois que la loi [aura] été changée. Donc, à partir du 17 octobre, on va commencer à regarder la meilleure façon de le faire », a-t-il expliqué avant la période des questions mercredi.

Ottawa ne veut pas envoyer de signaux contradictoires tant que la substance est considérée comme illégale. « Nous sommes tout à fait disposés à étudier la question des casiers judiciaires existants de la manière appropriée et au moment opportun », a ajouté le ministre de la Sécurité frontalière et de la Réduction du crime organisé, Bill Blair.

Le gouvernement devra étudier le type d'amnisties qu'il veut accorder, leur rétroactivité et la période touchée. Actuellement, une personne peut être accusée de possession simple de cannabis lorsqu'elle est prise avec une quantité inférieure à 30 grammes.

Actuellement, avoir un casier judiciaire pour possession simple peut entraîner de lourdes conséquences.

Projet de loi du NPD

Le député Murray Rankin du NPD déposera un projet de loi privé visant à accorder une amnistie à toutes les personnes reconnues coupables de possession simple de cannabis. Photo : Radio-Canada

Le député néo-démocrate de Victoria, Murray Rankin, déposera jeudi un projet de loi privé pour inciter le gouvernement à presser le pas. Sa proposition législative vise à effacer complètement le casier judiciaire de toute personne condamnée pour possession simple de cannabis avant le 17 octobre 2018.

Murray Rankin croit que le gouvernement aurait déjà dû agir. Il déplore que certains groupes soient pénalisés de façon disproportionnée par ce type condamnation.

Ce n'est pas un enjeu qui touche seulement les vieux hippies. Cette question affecte les personnes autochtones, les personnes noires et les jeunes Canadiens. Murray Rankin, député de Victoria, NPD

M. Rankin invite le gouvernement à appuyer son projet de loi ou du moins à s'en inspirer.

« C'est la simple logique », ajoute Mario Beaulieu, chef intérimaire du Bloc québécois. Sa formation est d'accord en « principe » avec le projet de loi privé du NPD et compte l'appuyer après en avoir pris connaissance. Selon M. Beaulieu, les libéraux sont en retard : « Il y a un manque flagrant de planification, et c'est ce qu'on voit encore une fois ».

Annamaria Enenajor, de la campagne « Aministie cannabis », soutient que le gouvernement doit dépasser la simple suspension des casiers judiciaires et privilégier leur suppression totale pour que les individus concernés cessent d'en subir les conséquences.

« Ce sont des Canadiens qui se sont vu interdire l’emploi de leur choix et des opportunités de bénévolat. Ils méritent une deuxième chance et de pouvoir offrir leurs compétences et leurs connaissances sur le marché du travail », explique Mme Enenajor.

La disparition des casiers judiciaires ne voudrait pas dire pour autant qu'il serait plus facile pour les personnes reconnues coupables dans le passé de voyager aux États-Unis. Les autorités américaines sont souveraines dans leurs décisions et pourraient conserver une copie des antécédents criminels des Canadiens dont elles disposent déjà.