Un texte de Piel Côté

L'étude régionale fait état d'une hausse des emplois ainsi qu'une baisse du taux de chômage ainsi qu'une augmentation du produit intérieur brut régional (PIB).

Le PIB régional devrait encore augmenter de plus de 4 % en 2019. Le produit intérieur brut régional, soit la valeur globale de la production économique de l'Abitibi-Témiscamingue, se situe à près de 8,9 milliards $ alors qu'en 2018, il était à peu moins de 8,5 milliards $.

La Caisse Desjardins estime également que 1000 emplois seront créés en plus de voir le taux de chômage descendre sous la barre des 4 %, à 3,7 % pour être exact.

Si les économistes de l'entreprise lévisienne s'avèrent, il s'agira d'un taux historique alors que les données de l'Institut de la statistique disponibles en ce moment révèlent que jamais, au cours des 31 dernières années, le taux de chômage n'a baissé en bas des 4 %.

Selon l'économiste senior de Desjardins, Chantal Routhier, c'est signe que l'industrie des ressources naturelles se porte bien.

Chantal Routhier est économiste senior chez Desjardins Photo : Courtoisie Desjardins

L'économie régionale est basée en très grande partie, sur l'exploitation minière. Quand on voit que ce secteur minier repart à la hausse et que les investissements reviennent au rendez-vous, ça a un impact marqué sur la hausse du PIB nominal de la région, on a pu l'observer au cours des dernières années , détaille-t-elle.

Le taux d'emploi en hausse

Logiquement, le taux d'emploi va poursuivre sa hausse, atteignant 63,6 % après avoir été sous la barre des 60 % en 2015.

L'économie provinciale est en bonne posture également, mais en pourcentage, le PIB du Québec n'augmentera pas autant que celui de la région. Les économistes de Desjardins s'attendent à 4 % au Québec contre 4,5 % en Abitibi-Témiscamingue.

Le taux de chômage à l'échelle du Québec ne devrait pas descendre sous la barre des 5 %.