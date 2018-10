Un texte d'Amélie Desmarais

Quarante-huit heures après avoir été défait par le caquiste Jean Boulet dans Trois-Rivières, la réalité frappe au bureau de circonscription du député libéral sortant, Jean-Denis Girard.

À l'intérieur, des montagnes de documents recouvrent la table de conférence. Pénélope Courchesne, adjointe administrative, et ses collègues trient les dossiers accumulés au cours des quatre dernières années.

On est en train de détruire pas mal tout ce qui était archives et dossiers confidentiels , dit-elle avec une boule d'émotion dans la gorge.

Jean-Denis Girard qui a troqué chemise et veston pour des vêtements plus décontractés profite de ces derniers moments avec son équipe avant de tirer un trait sur ses quatre années à Québec.

Il doit aussi résilier le bail de son appartement de fonction à Québec qu'il ira vider au cours des prochains jours en même temps que son bureau dans la capitale.

On doit continuer à travailler sachant qu'il n'y a plus rien après, mais ça fait partie de la politique, reconnaît le député sortant qui n'a récolté que 22 % des suffrages lundi. On n'est pas les seuls, il y a des gens partout à travers le Québec qui vivent cette situation-là.

C'est certain que, pour nous, c'est du jour au lendemain, c'est une fin d'emploi automatique , explique sa conseillère politique, Marianne Méthot. Pour elle, la défaite de lundi met fin à 10 ans de travail dans la circonscription.

Je pense à tous mes collègues, les gens avec qui j'ai travaillé au fil des années, il y avait des liens très étroits entre nous, c'est ce qui me chagrine le plus.

Si Marianne Méthot a vécu des victoires aux côtés de Jean-Denis Girard en 2014, mais aussi avec Danielle St-Amant en 2008 et en 2012, ses collègues qui se sont joints à l'équipe en cours de mandat n'auront pas eu cette chance.

C'est d'ailleurs avec beaucoup d'émotion que Denis Côté, attaché politique de Jean-Denis Girard depuis un peu plus de deux ans, parle de ses collègues.

Ce qui m'attriste, c'est de perdre des amis, des gens qu'on aime comme Marianne qui est une femme extraordinaire, c'est plus ça, confie-t-il. Quant au travail lui-même, on ne pouvait pas en faire plus c'est ainsi.

Léa Méthot se réjouit malgré les circonstances d'avoir eu l'occasion de faire un stage et d'acquérir de l'expérience en communication depuis quelques mois avec l'équipe de Jean-Denis Girard.

On savait que ça pouvait finir, alors il fallait s'y attendre un peu , dit-elle.