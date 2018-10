L’événement avait lieu au Centre Gervais Auto. Ce fût l’occasion pour des entreprises de recruter du personnel à un moment où les besoins sont criants.

C'était d'ailleurs la première fois que la populaire chaîne de restauration rapide MacDonald's ressentait le besoin de participer au Salon de l'emploi de Shawinigan.

On veut montrer qu’on est là et qu’on a des options pour les jeunes et les moins jeunes, comme les préretraités , a déclaré le gérant d’un McDonald’s à Shawinigan, Anthony Marchand, qui cherche notamment des employés pour travailler de nuit.

Plus de 600 emplois étaient à pourvoir et les employeurs que nous avons rencontrés se sont dit satisfaits de la journée.

De nombreux chercheurs d'emploi ont participé au Salon de l'emploi et de la formation de Shawinigan. Photo : Radio-Canada

En plus de pouvoir rencontrer d'éventuels employeurs, les visiteurs pouvaient aussi recevoir des conseils sur les formations et la réinsertion sur le marché du travail.

Les zones, des nouveautés au Salon de l’emploi

Cette année, les visiteurs ont pu avoir une meilleure idée des emplois offerts, notamment dans le secteur manufacturier et des technologies.

Dans la zone manufacturière, les entreprises ont amené des outils et des produits finis pour donner une idée plus concrète des emplois.

On a des individus, hommes ou femmes, qui peuvent se dire, ce n’est pas pour moi le domaine manufacturier, les gens sont invités à mieux saisir c’est quoi le domaine manufacturier , a déclaré le coordonnateur du salon, David Marcouiller, en entrevue à l'émission Facteur matinal.

Autre nouveauté, il y avait aussi une zone d’entrevues où les candidats et les représentants d’entreprises pouvaient discuter. Ça permet de sortir du brouhaha de l’ensemble de la foule, d’aller dans un coin plus tranquille et d’aller plus loin dans les démarches avec le candidat , explique-t-il.

D’ailleurs, certains sont venus au Salon de l’emploi et de la formation en sachant déjà qu’ils allaient obtenir une entrevue.

Postuler avant d'arriver

Pour la première fois cette année, environ une semaine et demie avant le salon, plus de 225 offres d’emploi ont été affichées en ligne et les gens pouvaient postuler à l’avance.

[Le site Internet] servait principalement à attirer les candidats de l’extérieur de la région, ça devenait une source de motivation de dire : "J’ai décroché deux ou trois entrevues, donc ça devient pertinent que je parte de Montréal, par exemple, et que je vienne au salon" , explique le coordonnateur de l’événement.

Selon David Marcouiller, environ 30 % du trafic sur le site web venait de la région de Montréal, ce qui n'était pas le cas les années précédentes.

Avec des informations de Marie-Ève Trudel