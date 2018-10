Un texte de Jacqueline Landry

Les chercheurs auraient découvert ce qu'ils appellent « des cicatrices moléculaires » en effectuant des tests sur les échantillons de sperme de 34 adultes.

Nicole Gladish, une étudiante au doctorat à l'UBC et l'une des coauteurs de l'étude, explique que le sperme des hommes participant à l'étude qui ont été abusés pendant leur enfance était différent de celui des hommes qui ont eu une enfance heureuse.

Parmi les individus testés, 17 ont indiqué avoir été attaqués physiquement lorsqu'ils étaient jeunes, dont deux auraient été abusés sexuellement.

Ces marques minuscules que nous avons décelées dans l'ADN sont apparues pendant l'enfance, lorsque l'enfant subissait des abus. Nicole Gladish, coauteure de l'étude et étudiante au doctorat à UBC

Les travaux portaient sur l'existence d'un variateur d'intensité au sein de l'ADN, une sorte d'interrupteur ou de gradateur, comme celui qu'on utilise pour faire diminuer l'intensité lumineuse d'une ampoule électrique, parfois au point de l'éteindre.

Les chercheurs sont persuadés qu'un système semblable existe au sein des gènes, qui peut diminuer, voire interrompre le fonctionnement de certaines cellules.

Ces marques sont toujours présentes dans l'ADN à l'âge adulte et [elles] nous confirment que l'individu a été abusé pendant son jeune âge. Nicole Gladish, coauteure de l'étude et étudiante au doctorat à UBC

L'étude touchait exclusivement des cellules masculines, en raison de la difficulté à extraire les cellules dans les ovules des femmes.

Cette barrière empêche malheureusement d'effectuer des tests sur l'ADN des femmes, qui sont plus susceptibles d'être abusées pendant l'enfance.

La chercheure ajoute que cette découverte constitue une première étape vers une connaissance approfondie qui pourrait être utilisée dans le domaine de la santé et dans les enquêtes criminelles.

La recherche, dit-elle, se poursuit pour connaître l'impact à long terme des abus sur la santé de l'enfant maltraité.