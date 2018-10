Un texte de Lyssia Baldini

Situé en plein cœur du centre-ville, le musée offre une plus grande accessibilité, de plus grands espaces dessinés à l'image de la nature et le l'histoire albertaine, des espaces interactifs pour les jeunes, des milliers d'invertébrés, plus de 5300 objets présentés dans les différentes collections.

Pour marquer le coup, lors de l'ouverture mercredi, la première ministre, le maire et d'autres invités ont eu droit à des bénédictions.

Le ministre Miranda, le maire Don Iveson, la ministre Rachel Notley et plusieurs autres invités étaient présents Photo : Radio-Canada

Il ya eu également des danses et le dévoilement de nouvelles statues en bronze : une maman mammouth accompagnée de son petit.

Le grand mammouth en bronze pèse 35 tonnes tandis que le petit pèse 15 tonnes Photo : Radio-Canada/Lyssia Baldini

Notre objectif principal est de partager notre collection pour raconter des histoires sur l’Alberta. Nous voulons que tous les visiteurs aient une plus grande compréhension et une plus appréciation de notre province. Chris Robinson, directeur général du Musée royal de l’Alberta.

Des histoires racontées par les objets…

Premier étage



Le premier étage propose cinq sections, cinq espaces. La plus grande partie du musée est la section Histoire humaine

Elle rassemble six petites parties où sont racontées plusieurs histoires. Photo : Radio-Canada/Lyssia Baldini

Il y a, entre autres, l’arrivée des maladies, la rencontre entre les Européens et les peuples autochtones, l’émergence du peuple Métis, l’amour des Albertains pour leur pickup, et plus d’une centaine d’autres histoires présentées sous forme d’œuvres et d’objets.

Certaines histoires racontent les plus grands moments sportifs de l'Alberta Photo : Radio-Canada/Lyssia Baldini

Le musée laisse une grande place à l’histoire autochtone, à leurs arts et mœurs, ainsi qu’à la culture des différentes nations.

Un peu partout à travers le musée, les visiteurs pourront découvrir la culture autochtone Photo : Radio-Canada/Lyssia Baldini

Il y a également un espace qui a été créé à l’aide d’un comité formé de 24 membres des cinq plus grandes nations en Alberta ; les Cris, les Black Foot, les Nakota, les Dene et les Métis.

L'espace est circulaire sur 360 degrés, avec des projections sonores, des expositions et des objets représentant chaque nation Photo : Radio-Canada/Lyssia Baldini

Ensemble, ils ont créé cet espace appelé : « Ce qui fait notre force ».

Insectes



Un nouvel espace pour les amis des insectes présente plus de 100 différents spécimens locaux et exotiques d’invertébrés.

Grâce à la technologie actuelle, l’habitat naturel des insectes est ainsi reproduit avec plus de rigueur. Photo : Radio-Canada/Lyssia Baldini

Il y aura également 11 stations dans lesquelles les visiteurs pourront mieux comprendre les comportements et les caractéristiques de ces petits animaux.

Galerie pour les enfants

Une section accueillera les enfants âgés de huit ans et moins.

Cet espace incitera les jeunes à vouloir découvrir, expérimenter et créer. Photo : Radio-Canada/Lyssia Baldini

Il y a même un site archéologique, question d'initier les futurs chercheurs à cette science, et un grand carré de sable constitué de couches numériques qui permettront de créer des rivières, des volcans et même de la pluie !

Galerie Feature



Cette dernière galerie située au premier étage présentera des histoires d’endroits et de gens de partout dans le monde, à travers des expositions et des trésors internationaux.



Zone du musée



Ce dernier endroit offre la possibilité de voir en direct le travail que font les gens du musée sur les objets avant de les mettre en exposition.

C’est comme un petit cours 101! Photo : Radio-Canada

Chaque objet exposé doit passer par cet endroit.

Deuxième étage

Cet étage est divisé en trois sections. La plus grande présente l’Histoire naturelle.

Un caribou représenté dans son état naturel Photo : Radio-Canada/Lyssia Baldini

La galerie présente les changements des paysages de la province de l’Alberta au fil du temps et au cours des millions d’années.

En tout, c’est plus de 14 000 pierres précieuses et minérales exposées Photo : Radio-Canada/Lyssia Baldini

En passant par les pierres précieuses et différents minéraux, à l’ère de glace, jusqu’à la nature sauvage d’aujourd’hui, les quatre sections proposent une variété d’expositions.

C'est aussi dix structures de bêtes qui se seraient promenées sur la terre albertaine Photo : Radio-Canada/Lyssia Baldini

C'est aussi 17 moments figés dans le temps d'animaux en action, à leur état naturel. Photo : Radio-Canada/Lyssia Baldini

Pierre Manitou



Il ne faudrait surtout pas oublier la fameuse pierre Manitou. La météorite qui est tombée du ciel il a plusieurs centaines d'années reste un objet sacré pour le peuple autochtone.

Des ainés ont été consulté pour trouver l'endroit idéal à la placer Photo : Radio-Canada/Lyssia Baldini

Elle est maintenant au deuxième étage dans une section qui sera accessible à tous et ce, gratuitement. Puisqu'il s'agit d'une pierre sacrée, il est toutefois interdit de la photographier.

Autre nouveauté : le Musée royal de l’Alberta sera entièrement bilingue, toutefois avec certaines lacunes.

Chaque espace est muni de stations interactives, mais ce n’est qu’à certains endroits que l’audio est aussi en français. Les stations qui possèdent de l’audio seulement en anglais sont accompagnées de sous-titres en français.