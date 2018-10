Avec ce dernier opus, l'humoriste poursuit son exploration de l'être humain et des instincts qui l'animent. André Sauvé, philosophe, partage une fois de plus avec brio ses observations de la vie et de nombreuses anecdotes.

En entrevue, l'artiste indique avoir été inspiré par la nature, dont il vit à proximité depuis qu’il s’est installé dans les Alpes française avec son conjoint.

Retrouvailles entre @AndreSauve_ et les gens de Québec @salbertrousseau avec #Ça. Son plus récent spectacle #rcqc pic.twitter.com/b5v1DNHyRZ — Claudia Genel (@Cgenel17) 4 octobre 2018

Le public semblait d'ailleurs emballé de retrouver l'humoriste qui fait dorénavant la navette entre l'hexagone et le Québec.

Dans un décor au fond bleu, l'artiste évolue sur une scène avec une demi-sphère qui fait penser à la Terre. Un spectacle de presque deux heures pendant lequel il n'arrête pas.

Ça est présenté à la salle Albert-Rousseau à Québec jusqu'au 6 octobre avant de partir en tournée jusqu'au 7 décembre 2019.

Avec les informations de Claudia Genel