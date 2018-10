Les excuses officielles ont été prononcées lundi à la basilique-cathédrale Sainte-Marie d’Halifax, lors d’une célébration du Jour du traité, une journée en Nouvelle-Écosse qui commémore les traités de paix et d’amitié signés avec les Britanniques par les Mi'kmaq, les Malécites et les Passamaquoddy en 1752 et 1760.

Les pensionnats autochtones, qu'ont fréquenté quelques 150 000 enfants des Premières Nations arrachés à leur famille et où des milliers sont morts, étaient un outil central de « génocide culturel », a estimé la Commission de vérité et réconciliation du Canada.

Fillettes mi'kmaq au pensionnat « indien » de Shubenacadie, en Nouvelle-Écosse, en 1929. Photo : Bibliothèque et Archives Canada

L’archevêque Anthony Mancini, de l’archidiocèse Halifax-Yarmouth, a abordé la question des erreurs du passé dans son homélie.

En compagnie de l’évêque Brian Dunn du diocèse d’Antigonish, l'archevêque Mancini s'est agenouillé devant la congrégation pour lire un texte de cérémonie du pardon.

Dans ce texte, les deux religieux ont exprimé leurs regrets et leur chagrin et présenté leurs excuses pour les douleurs, la violence et les abus survenus à l’école résidentielle Shubenacadie, pour la participation de l’Église à la promotion de politiques malavisées d’assimilation et pour les attaques des religieux envers la culture, à la langue et à la spiritualité des Autochtones.

L’archevêque d’Halifax-Yarmouth, Anthony Mancini, croit que la pape François s'excusera éventuellement pour la façon dont l'Église catholique a maltraité les enfants des Premières Nations du Canada. Photo : Radio-Canada/CBC

Le texte lu par les deux hommes a ensuite fait mention de la complicité des membres du clergé envers le maintien de conditions de vie inhumaines et inadéquates pour les Mi’kmaq, et l’indifférence devant leurs souffrances.

Ce pardon demandé aux membres des Premières Nations est, selon eux, nécessaire à la réconciliation.

Une survivante des pensionnats autochtones émue par la cérémonie

Quand j’en parle, les larmes me viennent aux yeux , dit Margaret Poulette, de la Première Nation We'koqma'q, interrogée sur la cérémonie et le geste posé par les deux leaders religieux.

Mme Poulette a été pensionnaire à l’école résidentielle Shubenacadie de 1947 à 1951. Elle dit que ses pensées étaient, lundi, avec sa soeur, son frère et leurs amis qui ont aussi fréquenté ce pensionnat.

C’était positif. Pour moi, en tout cas. Mes deux filles étaient là. Après la messe, elles sont venues me prendre dans leur bras. Elles pleuraient , raconte Mme Poulette.

Mme Poulette dit que la cérémonie a paru émouvoir beaucoup de survivants des pensionnats autochtones qui y ont assisté.

Plusieurs d’entre eux, dit-elle, ont des décennies plus tard de fermes sentiments négatifs envers la religion catholique à cause de la manière dont ils ont été traités par les religieux. Ils étaient présents, dit-elle, non pas à cause de l’aspect religieux, mais parce que l’événement faisait partie des célébrations annuelles, le 1er octobre, du Jour du traité.

Personne, selon elle, ne s’attendait à ce que des excuses soient présentées.

Margaret Poulette dit aller à la messe chaque dimanche. Elle mentionne que ses filles ne comprennent pas pourquoi leur mère demeure une catholique pratiquante malgré les exactions survenues dans ces pensionnats.

Je leur réponds que ce n’est pas Dieu qui a fait ça. Ce sont des individus, des personnes , dit-elle.

Nous avons échoué misérablement dans toute cette affaire , dit l’archevêque Anthony Mancini, en parlant des pensionnats autochtones.

Le pape François Photo : Reuters/Gonzalo Fuentes

Les excuses présentées lundi représentent un geste de respect, un geste de reconnaissance de ce qui s’est produit dans le passé et d’humilité devant notre faiblesse , explique l’homme d’Église.

L’archevêque croit que le pape François présentera aussi des excuses, éventuellement, et dit comprendre l’importance que ce geste pourrait avoir pour les Autochtones. En attendant, il est de son devoir de participer à rebâtir la relation entre l’Église et les Premières Nations, un travail à accomplir dans chaque communauté, dit-il.

L’archevêque Mancini espère maintenant poser des gestes concrets , comme de reconnaître les cimetières micmacs dans la province afin qu’ils soient traités avec respect et de hisser un drapeau micmac dans les congrégations. Il prévoit avoir à ce sujet de plus amples discussions avec des représentants micmacs, leurs aînés, ainsi que ses collègues au sein de l’Église.

D'après un reportage de Nic Meloney