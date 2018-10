Un texte de Rose St-Pierre

Dzifa Afagenu habite Windsor depuis 2016, mais depuis quelques mois déjà, elle a changé ses habitudes de transport.

J’ai toujours marché jusqu’à chez moi seule, mais maintenant j’ai peur de le faire parce que je ne sais pas qui je peux rencontrer et ce qui pourrait arriver , explique la jeune femme.

Je crois définitivement que le crime et la violence devraient être des enjeux principaux de cette campagne , ajoute Dzifa Afagenu, qui est étudiante.

Son sentiment d’insécurité a été en grande partie alimenté par le décès de l’un de ses amis abattu en plein centre-ville.

Il y a tellement d’incidents du genre qui se produisent , raconte-t-elle.

Je pense que les personnes qui se présentent à l’élection devraient vraiment faire de Windsor un endroit plus sécuritaire. Dzifa Afagenu, résidente de Windsor

Nicole Bondy habite Windsor depuis plus de trente ans. La hausse de la criminalité est pour elle aussi l’enjeu numéro un de cette élection. Pour cette résidente, néanmoins, on ne peut isoler les questions de violences des problèmes d’itinérance et de toxicomanie.

Windsor est une ville magnifique, mais on dirait qu’elle s’est enlaidie récemment , explique Nicole Bondy.

Le sujet de l’itinérance, Domenico Lella le connait bien. Natif de Windsor, il est sans domicile fixe depuis juillet. Il s’intéresse de près à la prochaine élection.

J’aimerais voir les candidats passer trois jours sans téléphone dans un refuge. Domenico Lella

Pour lui, l’enjeu le plus pressant concerne le soutien aux sans-abri, ceux qui fréquentent les refuges.

Je pense que j’ai une perspective différente parce que je suis présentement sans-abri. Ça me permet de voir et de ressentir ce qui se passe en ce moment. Je vois la violence et le crime, mais je vois surtout la maladie mentale et les problèmes d’itinérance , souligne-t-il.

Même pour les citoyens qui demeurent à l’extérieur du centre-ville où sont concentrés la majorité des crimes répertoriés, la question décisive de cette élection porte sur la violence.

Michel Charbonneau, résident de Windsor depuis 25 ans, évite désormais ce secteur de la ville : Personne ne veut aller au centre-ville .

« Je pense que tout le monde est inquiet pour nos enfants, on est un peu inquiet que les enfants soient à l'extérieur la nuit », explique Michel Charbonneau, résident de Windsor depuis 25 ans.

Michel Charbonneau doute tout de même qu’un plan de surveillance du centre-ville soit la bonne solution : Les caméras au centre-ville… je ne suis pas certain que ce soit la solution. Il faut être proactif au lieu d’être réactif. On a besoin de plus d’intervenants pour prendre soin de notre monde et plus d’intervenants dans les rues , soutient-il.

Lors de leur porte-à-porte, les candidats à la mairie sont fréquemment questionnés sur leurs promesses liées à la sécurité.

Pour le candidat Tom Hensel, il y a consensus : c’est un enjeu majeur de cette campagne .

Mais ce qui distingue les prétendants au poste de maire, c’est l’approche.

Je suis inquiet du plan de surveillance du maire [sortant]. On ne peut pas vivre dans un environnement qui donne l’impression de vivre dans un état policier. Il faut une approche plus sensible , ajoute M. Hensel.

La plateforme du candidat Matt Marchand propose d’ailleurs une approche à court, moyen et long terme de la réduction de la criminalité. Mais il faut commencer par s’attaquer à l’itinérance et la consommation de drogues , précise-t-il.

Lundi dernier, le maire Drew Dilkens a annoncé vouloir augmenter la sécurité au centre-ville de Windsor à la suite d'une attaque au couteau.

Il propose notamment que les bars du centre-ville soient munis de détecteur de métaux et que 12 policiers supplémentaires soient ajoutés à la nouvelle cohorte du printemps prochain.