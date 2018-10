Un texte de Francis Bouchard

L'Association de la presse francophone et certains de ses journaux membres participent à la campagne, où l’on demande aux gens d’appuyer les journaux et le journalisme.

Selon les sondages qu'on entend, six personnes sur dix ne savent pas faire la différence entre l'information vérifiée et les fausses nouvelles. Avec notre présence dans les différentes communautés, les journaux sont là pour informer les gens correctement. Francis Sonier, président de l’Association de la presse francophone

Francis Sonier ajoute que les journaux en milieu minoritaire jouent un rôle important dans la vitalité des communautés et qu’il est important de continuer de les appuyer et d'assurer leur pérennité, alors que le secteur de la presse écrite est en pleine transformation.

L'Association de la presse francophone compte 21 journaux membres dans huit provinces et trois territoires.

En Ontario, l’association représente Le Voyageur à Sudbury, l’Express à Toronto, Le Nord à Hearst, le Goût de Vivre en Huronie ainsi que le journal Agricom et d’autres publications dans l’Est ontarien.

Le directeur de l’information du journal Le Voyageur, Julien Cayouette, affirme que la publication reçoit un bon appui de la communauté, même s’il constate, comme ailleurs, une baisse des revenus publicitaires et des copies papier en raison de l’influence d’Internet.

Il dit que le journal veut poursuivre un virage numérique au cours des prochaines années, mais que cela demande des ressources.

Il faut nous souhaiter que les gens n’oublient pas que nous sommes une bonne source d’information, mais qu’on a besoin de moyens et d’un petit coup de main pour faire notre travail. Julien Cayouette, directeur de l’information au journal Le Voyageur

Le directeur général du journal Le Nord, Steve McInnis, affirme que la publication a un grand rôle à jouer dans la communauté et que les lecteurs apprécient la couverture variée offerte.

M. McInnis affirme que les lecteurs et les clients publicitaires apprécient encore grandement la copie papier du journal. Malgré tout, il dit que le journal n’aura pas d’autre choix que d’améliorer l’offre numérique à l’avenir.

Le journal procédera bientôt à un sondage auprès de ses lecteurs.