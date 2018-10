Le système météorologique à l’origine de l’importante averse de neige qui a touché le sud de l’Alberta, mardi, a eu peu de conséquences sur le sud de la Saskatchewan. La plupart des secteurs ont reçu entre 2 et 5 cm dans les dernières 24 heures.

« La grande majorité des endroits dans les Prairies peuvent avoir de la neige en septembre alors le fait qu’on en ait en ce moment n’est pas particulièrement surprenant », explique la météorologue de sensibilisation aux alertes à Environnement Canada, Natalie Hasell.

Ce sont plutôt les quantités reçues qui peuvent surprendre à ce temps-ci de l’année, selon elle.

La fine couche de neige a perturbé le trafic routier et aérien en Saskatchewan mercredi matin. Plusieurs vols en partance et à l'arrivée des aéroports de Regina et de Saskatoon ont été retardés.

Un rappel pour s'équiper

Natalie Hasell indique que les températures sont près du point de congélation, ce qui signifie que des accumulations importantes de neige ne sont pas à prévoir.

La neige tombée mercredi matin commençait déjà à fondre en début d'après-midi. Photo : Radio-Canada/Zoé Clin

D’autres précipitations de neige sont attendues vendredi et en début de semaine prochaine sur le sud et le centre de la province.

La météorologue met toutefois en garde contre des conditions qui peuvent changer rapidement.

« On est dans un cycle de fonte et regel et les conditions routières peuvent être touchées », avise-t-elle.

D'après Natalie Hasell, les récentes chutes de neige constituent un bon rappel pour les gens de s’équiper correctement et de changer les pneus de la voiture en prévision de l’hiver.