Un texte de Kassandra Nadeau-Lamarche

Tout comme les trois premières poursuites au civil qui ont été enclenchées contre Rino Deschênes et le diocèse d'Edmundston, les faits reprochés se seraient produits alors que l'ancien prêtre était vicaire à l'église de la paroisse de Sacré-Cœur-de-Jésus à Rivière-Verte.

Multiples agressions sexuelles

Comme lors des poursuites précédentes, la victime alléguée était un enfant de chœur sous la tutelle du prêtre. Selon le document de poursuite, Rino Deschênes, qui avait autorité sur le demandeur, aurait commis de multiples agressions sexuelles contre lui.

Rino Deschênes à son arrivée en cours en février 2015. Photo : Radio-Canada/Bernard Lebel

Les actions se seraient produites dans le presbytère de l'église ainsi que dans une voiture appartenant au diocèse et qui était utilisée par le prêtre. Ces comportements se seraient déroulés pendant une année complète vers 1967, alors que la présumée victime avait 12 ans.

Il s'agit de la sixième poursuite enclenchée contre Rino Deschênes et le diocèse. Les autres poursuites n'ont d'ailleurs pas encore connu leur dénouement.

Accusations de négligence

Cette fois-ci, les accusations contre le diocèse d'Edmundston vont un peu plus loin. L’avis de poursuite est plus étoffé et comprend plus d’une vingtaine de pages, contrairement à une dizaine dans les autres cas.

Le demandeur accuse le diocèse de ne pas avoir reconnu les risques quant à la possibilité que des prêtres deviennent sexuellement déviants . Il lui reproche aussi de ne pas avoir enseigné aux étudiants à la prêtrise ou aux prêtres comment éviter de développer ces comportements.

La poursuite allègue également que le diocèse était au courant des actions de Rino Deschênes, ou du moins aurait dû l’être vu ses agissements, et qu'il n'a rien fait pour les prévenir, le laissant à maintes reprises seul avec des enfants.

En raison des actions du prêtre, la présumée victime affirme avoir souffert de plusieurs conséquences, dont de choc nerveux, d'humiliation, de dépression et d'anxiété en plus d'une perte de jouissance de la foi et de la vie. C'est pourquoi le demandeur réclame des dommages-intérêts compensatoires pour tous les torts subis.

La poursuite a été déposée le 1er octobre dernier. Les défendeurs ont 20 jours pour y répondre.