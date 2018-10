L’étude clinique DEC GEN a été lancée en 2015. Six jeunes patients y prenaient part. Elle a été suspendue un an après son lancement. Au moment de sa suspension, cinq des six participants étaient déjà décédés. Le sixième est mort après.

Le rapport de Santé Canada relève 76 violations à la Loi sur les aliments et drogues, dont 23 de niveau critique, qui représentent un risque excessif menaçant les droits, la santé et la sécurité des patients.

L’unité d’hémato-oncologie de l'hôpital Sainte-Justine défend ses pratiques.

Sainte-Justine soutient qu'il y avait beaucoup d'incompréhension de la part de Santé Canada et que les problèmes de l'étude étaient de nature administrative.

« Dans aucun cas, de notre point de vue, l'essai clinique n'a mis en danger la vie des enfants », dit le directeur du centre de recherche de Sainte-Justine, Jacques L. Michaud.

Presque deux ans après la suspension de l'étude, Santé Canada convient que les effets secondaires étaient conformes au protocole, et que les six décès ont été causés par la maladie.